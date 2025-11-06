Auto krachte gegen Bus: Lenker erst 12 Jahre alt!

Auch Wertgegenstände gestohlen

Doch damit nicht genug: Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll das kriminelle Duo in Hagenbrunn aus zumindest zwei weiteren Autos Wertgegenstände gestohlen haben. Der ältere der beiden Burschen zeigte sich voll geständig, er sitzt nun in der Justizanstalt Josefstadt. Der Zwölfjährige wurde in die Obhut eines Kinder- und Jugendhilfeträgers übergeben. Weitere Erhebungen laufen noch.