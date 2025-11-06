Vorteilswelt
Pkw war gestohlen

Auto krachte gegen Bus: Lenker erst 12 Jahre alt!

Niederösterreich
06.11.2025 12:15
(Bild: sos)

Ein gestohlener Pkw, ein Unfall mit einem Bus, Fahrerflucht – und der Lenker ist erst zwölf Jahre alt! Unfassbare Szenen haben sich in Stockerau (Niederösterreich) abgespielt. Der Bursche und sein Freund (15) wurden ausgeforscht.

0 Kommentare

Kurz vor 8 Uhr hatten Augenzeugen am 20. Oktober die Polizei alarmiert. Sie hatten beobachtet, wie ein Auto beim Bahnhof mit einem Linienbus kollidiert war und der Lenker danach zu Fuß flüchtete. Dank genauer Angaben konnten die Beamten den Fahrer rasch ausfindig machten – und staunten dabei nicht schlecht: Er ist erst zwölf Jahre alt.

Autoschlüssel aus Haus gestohlen
Der junge Wiener hatte angegeben, den Wagen in derselben Nacht mit einem Freund (15) in der Bundeshauptstadt gestohlen zu haben. Sie hätten zunächst einen Hausschlüssel in dem unversperrten Fahrzeug gefunden, seien damit in das Haus eingestiegen und hätten dort den Autoschlüssel entdeckt.

Am Weg nach Stockerau sollen sie noch einen zweiten unversperrten Wagen gestohlen haben, bei dem sich die Autoschlüssel im Inneren befunden hatten.

Auch der 15-Jährige konnte von der Polizei wenig später erwischt werden. Er trug noch den Schlüssel des zweiten Pkw bei sich und nannte der Polizei dessen Abstellort. 

Auch Wertgegenstände gestohlen
Doch damit nicht genug: Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll das kriminelle Duo in Hagenbrunn aus zumindest zwei weiteren Autos Wertgegenstände gestohlen haben. Der ältere der beiden Burschen zeigte sich voll geständig, er sitzt nun in der Justizanstalt Josefstadt. Der Zwölfjährige wurde in die Obhut eines Kinder- und Jugendhilfeträgers übergeben. Weitere Erhebungen laufen noch.

