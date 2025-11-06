„Es gibt keinen, der seine Qualitäten nicht kennt“

Foden führte seine wiedergewonnene Freude am Spiel als Grund für die starken Vorstellungen an. „Die vergangene Saison war hart – nicht nur für mich, sondern für uns alle“, betonte der 25-Jährige. City, von 2021 bis 2024 Abonnement-Meister, landete in der Premier League erstmals seit 2017 nicht unter den ersten zwei. Dazu war in der Königsklasse bereits im neu eingeführten Play-off im Februar gegen Real Madrid Endstation. „Diese Saison haben wir eine neue Zusammengehörigkeit im Team, das sieht man“, meinte Foden.