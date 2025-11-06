Vorteilswelt
Pep Guardiola staunt:

„Es gibt keinen, der seine Qualitäten nicht kennt“

Champions League
06.11.2025 13:21
Pep Guardiola
Pep Guardiola

Manchester City hat sich zurückgemeldet. Der frühere englische Serienmeister scheint seine Schaffenskrise überwunden zu haben und hat seine Ambitionen in der Champions League am Mittwoch mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund unterstrichen. Überragender Akteur aber war Phil Foden mit einem sehenswerten Doppelpack. 

Der zu Saisonstart von einer Knöchelverletzung zurückgeworfene und zuletzt auch im Nationalteam nicht berücksichtigte englische Internationale läuft langsam wieder zur Hochform auf. „Er ist bereits dort“, lobte Trainer Pep Guardiola den Offensivmann. „Es gibt keinen Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt, der seine Qualitäten und seine Fähigkeiten nicht kennt. Diese Einsatzbereitschaft, aber auch diese Qualität im letzten Drittel – das hat uns sehr gefehlt.“

Phil Foden (li.)
Phil Foden (li.)(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Foden führte seine wiedergewonnene Freude am Spiel als Grund für die starken Vorstellungen an. „Die vergangene Saison war hart – nicht nur für mich, sondern für uns alle“, betonte der 25-Jährige. City, von 2021 bis 2024 Abonnement-Meister, landete in der Premier League erstmals seit 2017 nicht unter den ersten zwei. Dazu war in der Königsklasse bereits im neu eingeführten Play-off im Februar gegen Real Madrid Endstation. „Diese Saison haben wir eine neue Zusammengehörigkeit im Team, das sieht man“, meinte Foden.

„Weit besser“ als in Vorsaison
„Mir gefallen viele Dinge, die ich gesehen habe“, sagte Guardiola. Sein Team ist in der Königsklasse ungeschlagen Vierter. Guardiola: „Wir sind weit besser, als wir es vergangene Saison waren.“

In der heimischen Premier League fehlen den „Citizens“ sechs Punkte auf Spitzenreiter Arsenal. Nach einem schwachen Saisonstart hat sich das Guardiola-Team zuletzt aber auf Tabellenplatz zwei nach vorne geschoben. Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet ein Heim-Showdown gegen den drittplatzierten Meister Liverpool. ManCity geht mit breiter Brust in den Schlager – und mit einem Erling Haaland in Torlaune. 18 Tore in 14 Pflichtspielen hat der Norweger in dieser Saison bisher erzielt. 

