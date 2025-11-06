Alpine drängt auf Entscheidung von Mick Schumacher

„Zeit, Entscheidung zu treffen“

Am Wochenende steigt in Bahrain das Finale der WEC-Saison – höchste Zeit für Alpine-Teamchef Philippe Sinault. Die wichtigste offene Frage: Wer wird für den Rennstall an den Start gehen? „Wie ihr euch vorstellen könnt, brauchen wir jetzt so schnell wie möglich Klarheit. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen“, stellte der Franzose gegenüber „Motorsport.com“ klar. Das Angebot, bei Alpine zu bleiben, habe Schumacher jedenfalls. „Er hat wirklich Spaß bei uns, da könnt ihr sicher sein. Wenn er weitermachen will, möchten wir auf jeden Fall mit ihm weitermachen“, so Sinault.