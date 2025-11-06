Alpine drängt auf Entscheidung von Mick Schumacher

Alpine pocht auf eine Entscheidung seines WEC-Fahrers Mick Schumacher. Bislang hat sich der Deutsche noch nicht festgelegt, ob er beim französischen Rennstall bleibt, bei einem anderen Team unterschreibt oder gar in die IndyCar-Serie wechselt.
Nachdem sich Schumacher 2022 nach zwei Jahren als Haas-Fahrer von seinem Formel-1-Cockpit verabschieden musste, versuchte sich der 26-Jährige erst als Ersatzfahrer bei Mercedes und ab 2024 dann auch in der Langstrecken-WM, wo er bislang dreimal aufs Podium rasen konnte.
Während Schumacher nach wie vor auf eine Rückkehr in die Formel 1 hofft, scheinen seine Pläne für kommende Saison noch ungewiss. Auch ein Wechsel in die IndyCar-Serie scheint möglich, Mitte Oktober absolvierte der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher in Indianapolis seinen ersten Test für Rahal Letterman Lanigan Racing.
„Zeit, Entscheidung zu treffen“
Am Wochenende steigt in Bahrain das Finale der WEC-Saison – höchste Zeit für Alpine-Teamchef Philippe Sinault. Die wichtigste offene Frage: Wer wird für den Rennstall an den Start gehen? „Wie ihr euch vorstellen könnt, brauchen wir jetzt so schnell wie möglich Klarheit. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen“, stellte der Franzose gegenüber „Motorsport.com“ klar. Das Angebot, bei Alpine zu bleiben, habe Schumacher jedenfalls. „Er hat wirklich Spaß bei uns, da könnt ihr sicher sein. Wenn er weitermachen will, möchten wir auf jeden Fall mit ihm weitermachen“, so Sinault.
