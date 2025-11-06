Der Fußballklub, der Robin Hood im Herzen trägt

Sturm gegen Nottingham Forest! Dieses Duell ist ein Leckerbissen für Fußball-Nostalgiker. Nicht nur aufgrund der Vergangenheit und dem legendären Aufeinandertreffen in der Saison 1983/84. Die Briten sind ein Kultklub. Warum sie Pionierarbeit bei Schienbeindeckel leisteten und ein Super-Fan einst nur vom Arzt am Stadiongang gehindert werden konnte.
Denkt man an Nottingham Forest, kommt einem Robin Hood in den Sinn. Der Sagenheld, der mit Pfeil und Bogen als edler Räuber die Reichen beraubte, um den Armen zu helfen, kommt der Legende nach aus dem Sherwood Forest in der Grafschaft Nottinghamshire. Eine Statue von ihm steht heutzutage vor dem Schloss in Nottingham.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.