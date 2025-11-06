Vorteilswelt
Kultverein Nottingham

Der Fußballklub, der Robin Hood im Herzen trägt

Steiermark
06.11.2025 12:30
Wieder ein Fixbestand in der Premier League. 2023 schaffte Kultklub Nottingham nach 23 Jahren ...
Wieder ein Fixbestand in der Premier League. 2023 schaffte Kultklub Nottingham nach 23 Jahren Abwesenheit die Rückkehr in die höchste englische Spielklasse.(Bild: AP/Bradley Collyer)

Sturm gegen Nottingham Forest! Dieses Duell ist ein Leckerbissen für Fußball-Nostalgiker. Nicht nur aufgrund der Vergangenheit und dem legendären Aufeinandertreffen in der Saison 1983/84. Die Briten sind ein Kultklub. Warum sie Pionierarbeit bei Schienbeindeckel leisteten und ein Super-Fan einst nur vom Arzt am Stadiongang gehindert werden konnte.

Denkt man an Nottingham Forest, kommt einem Robin Hood in den Sinn. Der Sagenheld, der mit Pfeil und Bogen als edler Räuber die Reichen beraubte, um den Armen zu helfen, kommt der Legende nach aus dem Sherwood Forest in der Grafschaft Nottinghamshire. Eine Statue von ihm steht heutzutage vor dem Schloss in Nottingham.

Christoph Kothgasser
Steiermark

