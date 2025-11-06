Der Fußballklub, der Robin Hood im Herzen trägt

Denkt man an Nottingham Forest, kommt einem Robin Hood in den Sinn. Der Sagenheld, der mit Pfeil und Bogen als edler Räuber die Reichen beraubte, um den Armen zu helfen, kommt der Legende nach aus dem Sherwood Forest in der Grafschaft Nottinghamshire. Eine Statue von ihm steht heutzutage vor dem Schloss in Nottingham.