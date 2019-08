Deutschland will kürzere Mobilfunk-Vertragsdauer

Um vermeintlich günstig an das neueste Edel-Smartphone zu kommen, schließen viele Menschen zu teure Mobilfunkverträge ab - und binden sich mit 50 Euro und mehr pro Monat an ihren Mobilfunker. Wer nach einem halben Jahr draufkommt, dass er sich das eigentlich nicht leisten kann, hat Pech und muss weitere 18 Monate zahlen. In Deutschland will das Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht nun ändern. Sie spricht sich für eine Vertragsdauer von maximal einem Jahr aus.