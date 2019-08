Ermittler sprengen Kinderporno-Ring im Darknet

Der Server der Plattform wurde von einem Anbieter in Dubai vermietet, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Er stand allerdings in einem Rechenzentrum in den Niederlanden, wo er beschlagnahmt und Daten gesichert wurden. Zugriff gab es nur über das Darknet, einen von Suchmaschinen nicht erschlossenen und nur über Anonymisierungsdienste wie TOR zugänglichen Bereich im Internet.