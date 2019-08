Auch HoT betroffen: Wieder Störung im Magenta-Netz

Seit Montag täglich Störungsmeldungen

Die Netzprobleme im Magenta-Netz dauern bereits seit Tagen an. Schon am Montag hatten viele Nutzer ganztägig Störungen bei Telefonie und mobilem Internet. Schien die Störung am Montagabend bereits im Griff zu sein, kam es später immer wieder zu Ausfällen. Seither werden auf der Störungs-Meldeseite täglich Probleme mit dem Mobilfunker gemeldet.