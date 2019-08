Aus und vorbei für Walser Dorffest nach 28 Jahren

Alles begann im Jahr 1991: Wals verwandelt sich seit damals alle zwei Jahre in ein riesiges Festgelände. So auch gestern mit 10.000 Besuchern. Eine Gemeinde im Ausnahmezustand. Dies ist nun Geschichte. „Die Fixkosten betragen mittlerweile 40.000 Euro. Dafür geht der gesamte Eintrittspreis drauf“, so der Ortschef.