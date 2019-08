Mexiko: Kartell knüpft sechs Leichen an Brücke auf

Ein Drogenkartell hat in Mexiko seine Brutalität in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt: Die Überreste von 19 Menschen - darunter drei Frauen - wurden an einer Hauptstraße der Stadt Uruapan entdeckt. Sechs Leichen baumelten an Stricken von einer Brücke. Zwischen zwei von ihnen hing eine große bedruckte Plane, auf der eine Warnung stand. An zwei anderen Abschnitten der Straße lagen Leichenteile, manche davon in Plastiksackerln.