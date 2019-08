Mit fünf Hausmitteln fast alles behandeln!

„Es sind oft ganz einfache Zutaten, von denen die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass so viele verborgenen Heilkräfte in ihnen stecken“, so die Autorin, die Gesundheitsbewussten fünf von diesen heimlichen Gesundheitsboostern besonders ans Herz legt: „Mit ihnen sind Sie für so gut wie jede unangenehme Gelegenheit gewappnet. Diese fünf kann man immer zu Hause haben. Sie nehmen nicht viel Platz weg, halten ‘ewig‘ und sind nicht teuer. Schnell geht das Ganze auch noch: Nur bei wenigen Rezepten in diesem Buch dauert die Zubereitung länger als eine Minute. Und das heißt, dass es Ihnen sehr schnell sehr viel besser geht.“