Ab in den Ruhestand: So geht‘s ohne Pensionsschock

Von „Seit mein Mann in Pension ist, ist er ein anderer Mensch“ bis zu „Seit der Gatte pensioniert ist, klebt er ständig an mir“ reichen die Leser-Anfragen, die „Krone“-Kolumnistin Gerti Senger bekommt. Dahinter steckt oft ein Pensionsschock. Was das ist, wie man sich davor schützen kann und wie man Betroffenen am besten hilft, haben wir für Sie recherchiert.