Erste Einblicke ins große ESC-Semifinale

Ganz Europa schaut auf Schweden: Mit dem ersten Semifinale am Dienstagabend startet die heiße Phase des Eurovision Song Contest: 15 Länder treten erstmals auf der großen Bühne in Malmö auf und kämpfen um eines der zehn begehrten Tickets für das große Finale am kommenden Samstag. Durch die Show begleiten Schauspielerin Malin Åkerman und Komikerin Petra Mede – Letztere darf im Übrigen schon zum dritten Mal den größten Musikwettbewerb der Welt moderieren.