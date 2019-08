Metallkugel auf fahrenden Pkw in Fügen geschossen

Ist das noch ein Lausbubenstreich? Am Donnerstag gegen 16 Uhr wurde in Fügen im Zillertal die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos durch eine Metallkugel beschädigt. Rund fünf Millimeter groß war das Geschoß, das in der Scheibe stecken blieb und einen Sprung verursachte. Die Polizei geht von einer Attacke mit einer Steinschleuder oder ähnlichem aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter: 059133/7255.