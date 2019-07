Croupier-Kollegen wegen Trinkgeld Zähne ausgeboxt

Ein Tennisball großes Hämatom am Auge, eine Schwellung an der Schläfe, eine Gehirnerschütterung und zwei ausgeschlagene Zähne: Der Croupier eines Casinos in Tirol schaute aus wie ein gebeutelter Boxer. „Er hat mich provoziert, hat mir einer Ohrfeige verpasst und auf mein Tablet geschlagen. Da habe ich die Kontrolle verloren“, rechtfertigte sich der 30-Jährige nun am Innsbrucker Landesgericht.