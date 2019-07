Autobetrügerin zu drei Jahren Haft verurteilt

„Hochkriminelle Vereinigung“

Diese Gruppe ist eine hochkriminelle Vereinigung, die der Wirtschaft in Europa bereits einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt hat“, prangerte Staatsanwältin Cornelia Koller an. Um die Bonitätsprüfung zu bestehen, legte die Angeklagte einen Gewerbeschein vor. Sie hatte ihn beim Magistrat rechtmäßig zum Zweck der „Hausbetreuung“ erworben.