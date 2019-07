Auf Tauben geschossen: „Wollte Tiere erschrecken“

Was für eine Schnapsidee! Weil ihn die Tauben unter einer Dachrinne nahe seiner Wohnung in Innsbruck störten, schnappte sich ein Rentner (62) Ende Mai kurzerhand sein Luftdruckgewehr und schoss in Richtung der Tiere. Ein Student filmte mit, brachte den „Schießwütigen“ kurzfristig in Einzelhaft und nun vor Gericht.