BZÖ wollte Identitären-Chef als Spitzenkandidat

Wiener BZÖ gab Auflösung bekannt

Während sich das BZÖ Kärnten für die Nationalratswahl in Stellung bringen will, hat sich das Wiener BZÖ nach rund eineinhalb Jahrzehnten gewissermaßen selbst abgeschafft. Der Vorstand habe am Donnerstag einstimmig die sofortige Auflösung beschlossen und „alle behördlichen Löschungen“ beantragt, informierte Landesobmann Dietmar Schwingenschrot.