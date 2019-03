Christchurch-Killer spendete an „Identitären“-Chef

Der Anschlag von Christchurch, bei dem der rechtsextreme Attentäter Brenton Tarrant 50 Menschen in einer Moschee erschoss und Dutzende verletzte, zieht immer weitere Kreise. Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Tarrant vor seiner Tat durch Europa reiste und dort auch mehrere Tage in Österreich verbrachte, stehen nun eventuelle Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken in Europa im Fokus. So fand am Montag bei Martin Sellner, dem Sprecher der „Identitären Bewegung“ in Österreich, eine Hausdurchsuchung statt, wie auch das Innenministerium mittlerweile bestätigte. Sellner hatte nämlich, wie er selbst in einem YouTube-Video bekannt gab, von dem Massenmörder eine Spende erhalten. Für die Spende habe er sich per E-Mail auch bedankt: „Ein Dankes-E-Mail bekommt jeder, der mich unterstützt.“