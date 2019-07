Köstinger türkise Spitzenkandidatin in Kärnten

Die ÖVP wird in Kärnten mit Elisabeth Köstinger als Spitzenkandidatin in die Nationalratswahl ziehen. Sie gab am Mittwoch auch gleich das Wahlziel aus: Die ÖVP soll in Kärnten am 29. September stärkste Partei werden. 2017 waren die Türkisen im Land auf Platz drei hinter Freiheitlichen und SPÖ gelandet.