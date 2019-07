„Face App“-Challenge lässt User 60 Jahre altern

Erst kürzlich gab es den Hype, sich via „Face App“ in das andere Geschlecht zu verwandeln und zu schauen, wie man wohl als Mann oder Frau aussehen würde. Nun ist ein weiterer Trend international „ausgebrochen“ und schon in Wien gelandet: Stars wie Timmy Trumpet haben es vorgemacht und sich im Netz älter gezeigt, als sie sind. Wer möchte denn nicht wissen, wie er später einmal aussehen könnte? Immerhin hat man dann genug Zeit, um sich seelisch darauf einzustellen.