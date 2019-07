1750 Aufgriffe: Zahl der Flüchtlinge im Sinkflug

Der Trend setzt sich weiter fort: Nach den Rückgängen in den Jahren 2017 und 2018 gab es auch im ersten Halbjahr 2019 bei den Flüchtlings-Aufgriffen in Tirol ein deutliches Minus. Alles in allem landeten 1750 Illegale in den Fängen der Polizei – über 80 Prozent davon waren Männer, Top-Nation ist nach wie vor Nigeria.