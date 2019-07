Die Anführungszeichen habe ich absichtlich gesetzt, denn das Aussetzen von Vierbeinern ist eine Straftat und ganz ehrlich: Es gibt IMMER eine andere Lösung! Mein Team und ich helfen Ihnen im Fall der Fälle, einen neuen Platz für Ihre Fellnase zu suchen. Es reicht eine einfache E-Mail an tierecke@kronenzeitung.at. Denn kein Lebewesen hat diese Momente voller Angst in einer unbekannten Umgebung verdient, wenn Herrchen oder Frauchen plötzlich verschwunden sind. Da draußen lauern Gefahren, und nicht jedes ausgesetzte Tier überlebt sein Martyrium. Das Verbot des Online-Handels mit Hunden und Katzen sowie des Verkaufs von Exoten auf Messen waren wichtige Schritte, um Tierleid zu verhindern. Denn wer sich ein Lebewesen spontan und unüberlegt „anschafft“, kommt schneller in die Situation, es dringend wieder loswerden zu wollen. Uns allen muss bewusst sein, dass die Entscheidung für Hund, Katz’ & Co eine Lebensentscheidung ist. Unsere Fellnasen befinden sich in absoluter Abhängigkeit von uns - lassen Sie uns bitte verantwortungsvoll damit umgehen und ihnen die Schattenseiten ersparen!