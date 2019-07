Wanderer (76) vermisst: Großangelegte Suchaktion!

Wanderer trug ein rotes T-Shirt

Der Mann ist gegen 14.30 Uhr von der Hütte in Richtung „Radurschlscharte“ losgegangen. Der Pensionist trug ein rotes T-Shirt, einen grauen Hut, eine lange Hose, eine Umhängetasche und war in Begleitung seines Hundes (einem Border Collie). An seinem Zielort ist er nicht angekommen.