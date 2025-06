So läuft die Zusammenarbeit mit Marcel Hirscher

Der 13. November 2022. Skistar Max Franz bricht sich bei einem Sturz beide Unterschenkel, seine Karriere ist in großer Gefahr. Aufgeben kommt für den Kärntner aber nicht in Frage. Er will wieder Rennen fahren. Zweieinhalb Jahre später ist ein Comeback zumindest im Bereich des Möglichen. Das hat der abgelaufene Winter gezeigt. „Ich habe mit einem Tag auf Ski und einigen Fahrten angefangen. Mittlerweile kann ich drei Tage am Stück durchfahren und zwei Disziplinen trainieren“, berichtet der 35-Jährige, der aber auch noch das eine oder andere Problem hat. „Laufen und gehen funktioniert noch nicht nach Wunsch, aber es klappt immer besser. Zumindest fühle ich mich im Skischuh wohl“, lacht er.