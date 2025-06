Apple Watch: Gericht zweifelt an Klimaneutralität

Apple hält an Aussage fest

Apple hält trotz der Kritik an den Aussagen zur CO2-Neutralität der Apple Watch fest und verteidigt sie. Ein Sprecher erklärt: „Unsere CO2-neutralen Produkte sind das Ergebnis branchenführender Innovationen in den Bereichen sauberer Energie und kohlenstoffarmen Designs, die die Emissionen deutlich senken. Gleichzeitig investieren wir in sorgfältig ausgewählte naturbasierte Projekte.“ Die Klagen der Deutschen Umwelthilfe erschwerten die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen.