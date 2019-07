Sea-Watch-Kapitänin entschuldigt sich bei Polizei

Die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, die am Samstag trotz eines Verbots der italienischen Behörden mit ihrem Schiff in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen war und draufhin verhaftet wurde (siehe Video oben), hat ihre Entscheidung mit dem Schutz der Migranten an Bord gerechtfertigt. Demnach habe sie befürchtet, die Menschen würden sonst ins Meer springen und sterben. In einem Interview entschuldigte sich die 31-Jährige, die auf der Insel unter Hausarrest steht und für die es eine enorme Anzahl an Solidaritätsbekundungen gibt, zugleich bei der Polizei.