Sea-Watch-Kapitänin in Haft, Zukunft ungewiss

2016 erste Mission für Sea-Watch

Carola Rackete studierte Nautik in Deutschland, danach Conservation Management in England. Später arbeitete sie bei Greenpeace und nahm für ein Polar- und Meeresforschungsinstitut an Expeditionen teil. Die Arktis sei schön und inspirierend, aber sie hätte sie auch traurig gemacht, weil man dort sehe, was der Mensch dem Planeten antue. Im Sommer 2016 nahm sie an ihrer ersten Mission für Sea-Watch teil.