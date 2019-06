Schlank zurück aus dem Urlaub

Ausschlafen, Faulenzen, in der Sonne liegen und schlemmen - sieht so Ihr idealer Urlaub aus? Dann sollten Sie diesen unbedingt um aktive Entspannung erweitern - auch der Figur zuliebe! „Zu müde, zu viel Stress - alle üblichen Ausreden fallen weg, der Schweinehund lässt sich in der freien Zeit viel leichter besiegen! Der Urlaub bietet beste Gelegenheit, Neues auszuprobieren und die Bewegungsroutine gleich mit nach Hause zu nehmen“, so Mag. Karin Pauer, Personal-Trainerin und Ernährungswissenschafterin aus Wien. „Sport senkt durch Abbau des Hormons Cortisol den Stresslevel. Die gleichzeitige Ausschüttung von Glückshormonen hebt die Stimmung. Die Energietanks werden aufgefüllt. Und man nimmt gesund ab“.