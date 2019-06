Eigenmarke siegt bei Sonnenschutzmittel-Test

Heiß, heißer, Juni 2019: Auch diese Woche beschert vor allem westlichen Bundesländern mit großer Wahrscheinlichkeit neue Hitzerekorde. Wer kann, flüchtet sich in die städtischen Freibäder oder an idyllische Badeseen. Dabei nicht fehlen darf natürlich ein Sonnenschutzmittel. Welches dieses Jahr bei Tests am besten abschnitt, verraten wir Ihnen hier.