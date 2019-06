Demo-Urteil: „Spreu trennt sich vom Weizen“

Nach dem Urteil des Bezirksgerichts in Linz werden nun immer mehr Stimmen laut, die die Demonstrationsveranstalter in die Pflicht rufen. Die Untersuchung von Teilnehmern auf gefährliche Gegenstände wäre ebenso relevant wie die Beiseitigung der Vermummungen. In der Urteilsbegründung werden die Veranstalter auch dazu aufgerufen, Teilnehmer widrigenfalls von der Demonstration auszugrenzen. Es ist ein Urteil, das, wenn es standhält, die Demonstrationskultur im österreichischen Raum langfristig prägen könnte.