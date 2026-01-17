Rückhalt für Streik in den Ordensspitälern wackelt

Rauchalarm in Stiegenhaus: Kinderwagen angezündet
Anrainer evakuiert
Streik ohne breite Basis? In den Ordensspitälern OÖ droht nächsten Donnerstag ein ganztägiger Arbeitskampf. Doch nur rund 3000 von mehr als 10.000 Beschäftigten beteiligten sich an der Umfrage. Der Rückhalt in der Belegschaft bröckelt, die Stimmung ist angespannt.
Der Gewerkschaft vida geht es bei dem Protest zwei zentrale Forderungen: Das nichtärztliche Personal in den Ordenskliniken mit mehr als 10.000 Beschäftigten fordert neben Lohnerhöhungen in Höhe der Inflation eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden. Die Arbeitgeber bieten aber nur 3,3 Prozent Plus, eine Verkürzung der Arbeitszeit halten sie für unrealistisch.
