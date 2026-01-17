Absteiger Horn:

Aufstieg im Visier – Druck gibt es aber keinen!

Dritte Liga
17.01.2026 10:24
0 Kommentare

Bundesliga-Absteiger Horn ist nach dem „Neustart“ in der 3. Liga voll im Aufstiegsrennen. Für Trainer Andreas Lipa eine schöne Momentaufnahme, allerdings auch nicht mehr. Mit einem starken Frühjahr könnte man sogar den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Liga schaffen – Druck macht man sich jedoch keinen. Horn-Coach Lipa war bei uns im Studio der 3. Liga zu Gast. 

Weitere Videos
3. Liga auf krone.tv
Garger: „Aufstiegsmodus sollte überdacht werden!“
Dritte Liga
Ab nach Mailand
Weihnachten geht weiter: Fußballreise gewinnen!
Fußball International
Der Jubel bei Gloggnitz-Trainer Edi Stössl war groß nach der sensationellen Herbstmeisterschaft
Pross wieder zurück:
Sensationsteam Gloggnitz greift im Frühjahr an
Dritte Liga
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf