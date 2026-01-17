Aufstieg im Visier – Druck gibt es aber keinen!

Bundesliga-Absteiger Horn ist nach dem „Neustart“ in der 3. Liga voll im Aufstiegsrennen. Für Trainer Andreas Lipa eine schöne Momentaufnahme, allerdings auch nicht mehr. Mit einem starken Frühjahr könnte man sogar den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Liga schaffen – Druck macht man sich jedoch keinen. Horn-Coach Lipa war bei uns im Studio der 3. Liga zu Gast.