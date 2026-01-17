Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Herberts Heerschau

Kolumnen
17.01.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Während unsere Dreier-Koalition die kargen Früchte ihrer Klausurtagung – mit ersten zaghaften Reformschritten – in Sympathiewerte umzumünzen versucht, hält der blaue Oppositionsführer Herbert Kickl heute in der Kärntner Landeshauptstadt große Heerschau ab. Die 5000 Plätze der Klagenfurter Messehalle sind längst ausverkauft. Der Andrang sei exorbitant, vermelden die Veranstalter.

EINERSEITS ist dies für die stärkste Parlamentspartei des Landes, die in den Umfragen auf die 40 Prozent zugeht, wenig erstaunlich.

ANDERERSEITS wird der freiheitliche Parteichef in seiner auf eineinhalb Stunden bemessenen Neujahrsrede neben der gewiss zu erwartenden harschen Kritik an der Regierung seinen Anhängern und der österreichischen Öffentlichkeit erklären müssen, wie er es in Zukunft anders und besser machen würde.

Die Stimmung im Lande und die Entwicklung der Meinungsumfragen scheinen nämlich darauf hinzudeuten, dass Kickl und seine Partei spätestens nach den nächsten Wahlen kaum mehr von der Regierungsverantwortung fernzuhalten sind. Und da wären dann realistische Lösungsmodelle für die Probleme des Landes und wirkliche Alternativen zur gegenwärtigen Politik der Wahlverlierer-Parteien vonnöten.

Und so wie für die derzeitige Regierung bloße Kickl-Verhinderung zu wenig ist, so wird für einen künftigen blauen Erfolg der Verweis auf die Schwäche der derzeitigen Koalition allein auch nicht reichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
224.770 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
179.031 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
155.582 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Herberts Heerschau
„Krone“-Kommentar
Ein ganzer Applaus für die halbe Steuer?
„Krone“-Kommentar
Kein Österreicher ist in Österreich „zu Gast“
„Krone“-Kommentar
Minusmänner müssten den Parteien zu denken geben
„Krone“-Kommentar
Trump verhält sich wie ein verwöhntes kleines Kind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf