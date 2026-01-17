Slowakei baut mit US-Hilfe einen neuen Atomreaktor

Der Schritt soll dem EU-Land helfen, seine Abhängigkeit von russischer Technologie zu verringern, wie beide Seiten am Freitag in Washington erklärten. US-Energieminister Chris Wright sprach bei der Unterzeichnung von einer Stärkung der europäischen Energiesicherheit für die kommenden Jahrzehnte. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der am Samstag US-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago trifft, wertete das Abkommen als klares Signal, dass beide Länder eine gemeinsame strategische Vision für die Zukunft der Energie teilen. Dabei gehe es um Sicherheit, Nachhaltigkeit und technologische Ausgereiftheit.