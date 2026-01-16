Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Befürchten Sie einen drohenden 3. Weltkrieg?

Forum
16.01.2026 10:14
Es kracht im Weltgebälk.
Es kracht im Weltgebälk.
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Man spürt es in der Luft, die Welt wirkt von Tag zu Tag nervöser. Für Militärexperte Markus Reisner ist das mehr als ein Gefühl: Er spricht von einer Vorphase globaler Eskalation. Und Sie? Befürchten Sie einen nahenden 3. Weltkrieg?

0 Kommentare

Das Fundament der Weltordnung bröckelt. Auf internationale Abkommen, geschmiedete Bündnisse, wirtschaftliche Verflechtungen und selbst das Völkerrecht ist kaum noch Verlass. In der Ukraine tobt seit Jahren ein erbitterter Abnutzungskrieg, ohne absehbares Ende. Im Nahen Osten setzt sich die Eskalationsspirale fort, während Chinas drohender Schatten über Taiwan immer länger wird. Im Weißen Haus sitzt ein Mann, dessen einzige Grenze sein eigener Verstand ist. 

Vor allem Russland ist für seine Bot-Armeen und Fake-News-Seiten bekannt.
Vor allem Russland ist für seine Bot-Armeen und Fake-News-Seiten bekannt.

Die Feder ist mächtiger als das Schwert
Nach Reisners Einschätzung verfolgen die USA, China und Russland die gleichen Interessen: Sie wollen die bestehende Weltordnung neu verteilen. Kleinere Länder sind dabei oft nicht mehr als Figuren auf dem geopolitischen Schachbrett. Ihre Mittel dabei sind längst nicht mehr nur Gewehre und Raketen, sondern Propaganda und Narrativlenkung. Luft, Land und Wasser waren gestern. Die neuen Schlachtfelder heißen soziale Medien und die kognitive Wahrnehmung der Menschen. Durch Desinformation werden alternative Realitäten geschaffen. Behalten Sie dabei noch den Überblick?

Ihre Meinung ist gefragt!
Sind wir also schon näher an einem Weltkrieg, als wir es wahrhaben wollen? Oder erleben wir „nur“ eine besonders turbulente Phase globaler Machtverschiebungen, wie sie die Geschichte immer wieder zeigt? Welche Rolle spielt dabei Propaganda? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!

