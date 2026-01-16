Befürchten Sie einen drohenden 3. Weltkrieg?

Die Feder ist mächtiger als das Schwert

Nach Reisners Einschätzung verfolgen die USA, China und Russland die gleichen Interessen: Sie wollen die bestehende Weltordnung neu verteilen. Kleinere Länder sind dabei oft nicht mehr als Figuren auf dem geopolitischen Schachbrett. Ihre Mittel dabei sind längst nicht mehr nur Gewehre und Raketen, sondern Propaganda und Narrativlenkung. Luft, Land und Wasser waren gestern. Die neuen Schlachtfelder heißen soziale Medien und die kognitive Wahrnehmung der Menschen. Durch Desinformation werden alternative Realitäten geschaffen. Behalten Sie dabei noch den Überblick?

