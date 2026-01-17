Familypark: Achterbahn fix, Verkehrsfrage offen

Am Donnerstagabend präsentierte „Familypark“-Betriebsleiter Andreas Schauer dem Ruster Gemeinderat die Bebauungsrichtlinien für die geplante Erweiterung des Vergnügungsparks, der auf St. Margarethener und Ruster Hotter liegt. Auf dem 1,7 Hektar großen Ruster „Pfarrabriss“ will man eine Achterbahn errichten, die bis zu 25 Meter hoch sein darf. Die Gebäude sollen acht bis zehn Meter hoch werden. Ausführlich wurde auch über die Bepflanzung gesprochen, die die Bauwerke überragen soll. Zudem erklärte SPÖ-Bürgermeister Gerold Stagl, dass die Pläne demnächst für vier Wochen auf dem Gemeindeamt aufliegen werden, damit die Bevölkerung Einsicht nehmen kann.