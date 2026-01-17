Diese Effekte hat das Abkommen CETA mit Kanada

Lobbying für niedrigere Standards

Die Befürchtungen in Bezug auf Sozial-, Gesundheits- und Umweltschäden seien bei CETA damals übertrieben gewesen, sagte Weyerstrass. Die europäischen Standards würden weiter gelten. Anders sieht das die Arbeiterkammer (AK) und verweist auf eine ähnliche Interessenslage in der EU und Kanada. Das Abkommen könne aber dazu führen, dass eine Seite auf bestimmte Regularien verzichte, um nicht in Konflikt zu geraten. Das gegenseitige Lobbyieren für niedrigere Standards würde gefördert, sagte Lisa Mittendrein von der AK.