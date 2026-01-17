Abfahrt der Damen in Tarvis ab 10.45 Uhr LIVE

Gleitfähigkeiten von Vorteil

Auch Cornelia Hütter musste die vom Monte Santo di Lussari (Luschariberg) führende Strecke erst studieren. „Im oberen Teil schaut alles ähnlich aus. Ich musste es schon öfters durchgehen als normal. Aber es ist alles im Kopf drin“, versicherte die Steirerin vor dem Abfahrt am Samstag (10.45 Uhr) und dem Super-G am Sonntag (11.15/jeweils ORF 1). „Lässig, nach 14 Jahren im Weltcup etwas Neues zu sehen.“ Nach den beiden Trainings meinte die Steirerin den „Schlüssel zum Erfolg“ zu kennen. „Es sind immer so ‘Stich‘ drinnen, wo es dann wieder flach wird. Wenn du da die Geschwindigkeit mitnimmst, bist du im Flachen auch schnell.“