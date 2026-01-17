Sparen im Gesundheitswesen: Spitäler in Gefahr?

Das österreichische Gesundheitssystem ist ein Eckpfeiler unseres Sozialstaates. Doch selbst davor macht die budgetäre Krise nicht halt: Es wird gespart, mitunter auch drastisch. Unsere Frage des Tages vom 17. Jänner lautet daher: „Einsparungen im Gesundheitsbereich: Fürchten Sie Spitalsschließungen?“
Ihre Meinung zählt!
Haben Sie Angst, dass sich die medizinische Versorgung in Ihrer Region verschlechtern könnte? Oder halten Sie Reformen und Einsparungen für notwendig, um das System langfristig abzusichern? Welche Erfahrungen haben Sie selbst bereits gemacht – etwa mit längeren Wartezeiten oder weiteren Anfahrtswegen?
Diskutieren Sie mit uns und teilen Sie Ihre Gedanken und Sorgen in den Kommentaren.
