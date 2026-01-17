Rauchalarm in Stiegenhaus: Kinderwagen angezündet

Schock in einem Stiegenhaus in Wien-Leopoldstadt: Unbekannte setzten am Freitagnachmittag einen Kinderwagen in Brand. Dichter Rauch breitete sich aus, mehrere Anrainer mussten unter Atemschutz gerettet werden. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.
Das ist an Herzlosigkeit kaum zu überbieten: Unbekannte sollen um 17.40 Uhr in einem Stiegenhaus in der Ennsgasse einen leeren Kinderwagen angezündet und anschließend die Flucht ergriffen haben. Dichter Rauch breitete sich rasch im Eingangsbereich aus und löste Panik unter den Bewohnern aus.
Täter auf der Flucht
Die Berufsfeuerwehr Wien rückte sofort aus und rettete die Anrainer mit Atemschutzmasken aus dem Haus. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Der Brand verursachte großen Sachschaden im Eingangsbereich. Die Wiener Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen gegen bislang unbekannte Täter.
