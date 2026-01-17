Vorteilswelt
Serbe überzeugt

Djokovic: Sinner? Alcaraz? „Kann jeden schlagen“

Tennis
17.01.2026 10:02
Novak Djokovic glaubt, Sinner und Alcaraz nach wie vor schlagen zu können.
Novak Djokovic glaubt, Sinner und Alcaraz nach wie vor schlagen zu können.(Bild: AFP/MARTIN KEEP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic hält die beiden derzeit besten Tennisspieler Carlos Alcaraz und Jannik Sinner trotz ihrer Dominanz nicht für unschlagbar. „Natürlich verstehe ich, dass Sinner und Alcaraz im Moment auf einem anderen Level als alle anderen spielen“, sagte Djokovic in Melbourne. „Das ist ein Fakt, aber das bedeutet nicht, dass kein anderer eine Chance hat“, sagte der 38-jährige Serbe vor den am Sonntag beginnenden Australian Open.

0 Kommentare

Djokovic hat das Grand-Slam-Turnier in Melbourne zehnmal gewonnen und insgesamt bisher 24 Grand-Slam-Titel gefeiert. Obwohl er zuletzt Anfang November ein Match bestritten hat und immer wieder von kleineren Verletzungen gestoppt wurde, sieht er sich auch selbst als Herausforderer von Sinner und Alcaraz. „Wenn ich alle meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen“, betonte der Melbourne-Rekordsieger.

Jannik Sinner (l.) und Carlos Alcaraz (r.)
Jannik Sinner (l.) und Carlos Alcaraz (r.)(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Im Vorjahr stand Djokovic bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale. In Melbourne musste er gegen den Deutschen Alexander Zverev verletzt aufgeben, in Paris und Wimbledon war Sinner zu stark, in New York scheiterte er an Alcaraz. „Aber ich habe immer noch diesen Willen“, sagte Djokovic, der in Australien zum Auftakt am Montag (2. Spiel nach 9 Uhr MEZ) auf den Spanier Pedro Martinez trifft. Im Halbfinale könnte es wieder zu einem Duell mit Alcaraz kommen, den er 2025 im Viertelfinale eliminiert hatte.

