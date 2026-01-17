Djokovic: Sinner? Alcaraz? „Kann jeden schlagen“

Im Vorjahr stand Djokovic bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale. In Melbourne musste er gegen den Deutschen Alexander Zverev verletzt aufgeben, in Paris und Wimbledon war Sinner zu stark, in New York scheiterte er an Alcaraz. „Aber ich habe immer noch diesen Willen“, sagte Djokovic, der in Australien zum Auftakt am Montag (2. Spiel nach 9 Uhr MEZ) auf den Spanier Pedro Martinez trifft. Im Halbfinale könnte es wieder zu einem Duell mit Alcaraz kommen, den er 2025 im Viertelfinale eliminiert hatte.