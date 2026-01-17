Austria entscheidet Ende Jänner über Tomas Zorn

Dass der den Investoren angehörige Ex-Vorstand Jürgen Werner und die Klubspitze um Gollowitzer und Finanzchef Harald Zagiczek aufeinander nicht gut zu sprechen sind, ist ein offenes Geheimnis. Mehrere Termine für ein Hearing sind verstrichen, ehe der Aufsichtsrat am Freitag doch zusammenkam. Am Samstag teilte dieser via Pressemitteilung mit: „Der Aufsichtsrat hat alle Informationen erhalten und wird nach entsprechenden Analysen und interner Beratung eine Beschlussfassung in einer weiteren Aufsichtsratssitzung am Dienstag, den 27. Jänner 2026 treffen.“