Australian Open

Melbourne: Potapova beginnt, Misolic am Montag

Tennis
17.01.2026 11:09
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: AFP/APA/AFP PHOTO/Patrick HAMILTON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova eröffnet aus heimischer Sicht die Tennis-Australian-Open. Die 24-Jährige trifft am Sonntag in der ANZ Arena von Melbourne im vierten Match auf die Niederländerin Suzan Lamens. Filip Misolic spielt gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina im dritten Montag-Match auf Court 13 (jeweils nach 1.00 Uhr MEZ).

0 Kommentare

Julia Grabher wird erst am Dienstag eingreifen, da ihre Gegnerin Elisabetta Cocciaretto am Samstag noch im Hobart-Einsatz war. Die Italienerin gewann auch prompt ihren ersten WTA-Titel, gab der als Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin Iva Jovic mit 6:4, 6:4 das Nachsehen.

Tschechische Siege
Tschechische Turniersiege gab es bei den Männer-Turnieren in Adelaide und Auckland durch Tomas Machac bzw. Jakub Mensik. Aus dem Doppel-Endspiel von Auckland ging der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway als Verlierer heraus, das Duo unterlag den ebenso ungesetzten Franzosen Theo Arribage/Albano Olivetti 6:7(2),4:6.

