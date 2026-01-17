Melbourne: Potapova beginnt, Misolic am Montag

Julia Grabher wird erst am Dienstag eingreifen, da ihre Gegnerin Elisabetta Cocciaretto am Samstag noch im Hobart-Einsatz war. Die Italienerin gewann auch prompt ihren ersten WTA-Titel, gab der als Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin Iva Jovic mit 6:4, 6:4 das Nachsehen.