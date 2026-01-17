Flicks „größte Enttäuschung“: Super-Talent geht

„Größte Enttäuschung“

Warum ihm dieser nicht bei Barca machbar erscheint, ist nicht geklärt. Als veritabel gilt, dass Cheftrainer Hansi Flick von der Entscheidung schwer enttäuscht ist. Laut „Sport“ soll er von der „größten Enttäuschung meines Lebens“ gesprochen haben. Flick dürfte mit dem Megatalent langfristig geplant haben, war in der Vergangenheit schon immer wieder bei den Profis zum Einsatz gekommen. Das wird wohl nicht mehr passieren. Noch im Winter soll Dro weg sein. Was Flick damit quittierte, ihn nicht mehr mit den Profis trainieren zu lassen. Um Verletzungen zu vermeiden und weil er mit dem Kopf eh nicht mehr beim Verein sei, heißt es.