Dro haut ab

Flicks „größte Enttäuschung“: Super-Talent geht

La Liga
17.01.2026 11:32
Dro Fernandez (li.) haut ab, Trainer Hansi Flick hat schon unterhaltsamere Informationen ...
Dro Fernandez (li.) haut ab, Trainer Hansi Flick hat schon unterhaltsamere Informationen erhalten.(Bild: AP/AP, AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Trainer Hansi Flick soll es laut „Sport“ gar die „größte Enttäuschung meines Lebens“ sein. Eine Überraschung ist‘s allemal, dass Barca mit Dro Fernandez wohl völlig unvermittelt ein Riesentalent verliert.

0 Kommentare

Die Tageszeitung „Sport“ zündete die mediale Bombe. Dro Fernandez, seit wenigen Tagen 18 Jahre jung, verlässt wohl den FC Barcelona. Der Youngster, der 2022 von Val Minor Nigran kommend zu Barcas sagenumowbene Akademie „La Masia“ stieß, gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Folglich unternahm der Klub alles, um Dro langfristig zu binden und bereitete die Vertragsverlängerung schon vor. Offenbar erfolglos. Der spanische Nachwuchs-Nationalspieler soll dem Verein mitgeteilt haben, den viel zitierten nächsten Schritt machen zu wollen.

Dro Fernandez im September 2025 im spanischen Liga-Spiel gegen Real Sociedad
Dro Fernandez im September 2025 im spanischen Liga-Spiel gegen Real Sociedad(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

„Größte Enttäuschung“
Warum ihm dieser nicht bei Barca machbar erscheint, ist nicht geklärt. Als veritabel gilt, dass Cheftrainer Hansi Flick von der Entscheidung schwer enttäuscht ist. Laut „Sport“ soll er von der „größten Enttäuschung meines Lebens“ gesprochen haben. Flick dürfte mit dem Megatalent langfristig geplant haben, war in der Vergangenheit schon immer wieder bei den Profis zum Einsatz gekommen. Das wird wohl nicht mehr passieren. Noch im Winter soll Dro weg sein. Was Flick damit quittierte, ihn nicht mehr mit den Profis trainieren zu lassen. Um Verletzungen zu vermeiden und weil er mit dem Kopf eh nicht mehr beim Verein sei, heißt es.

Ebrima Tunkara soll einen neuen Vertrag bei den Katalanen unterschreiben.
Neuer Vertrag
Ist dieser Teenager Barcas nächstes Wunderkind?
17.01.2026

Und wohin verschlägt‘s den Youngster jetzt? Steht, zumindest offiziell, noch nicht fest. Dortmund, Manchester City und Chelsea werden als akute Interessenten kolportiert. An der Ablösesumme sollte es bei den genannten Klubs (und nicht nur diesen) nicht scheitern. Die ist nämlich mit sechs Millionen Euro festgesetzt. Geradezu lächerlich im heutigen internationalen Fußball. Erst recht für ein Zukunftsversprechen des Kalibers von Dro Fernandez.

