Wahlsieg von Imamoglu: „Ein Hoffnungsschimmer“

Gratulation an Imamoglu, an Istanbul und all die Türken, die extra ihren Urlaub unterbrochen haben, um in Istanbul wählen zu gehen. Eine Wahlbeteiligung von über 80%! Wann hat es das zuletzt in Europa gegeben? Hoffe, Erdogan wird die Wahl nun anerkennen. Leicht wird es der neue Bürgermeister trotzdem nicht haben. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer ist es schon! Weiter so!