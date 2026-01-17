Vorteilswelt
Rallye Dakar

Sekunden-Drama! Benavides rettet KTM Gesamtsieg

Motorsport
17.01.2026 11:06
Luciano Benavides hat die Rallye Dakar gewonnen.
Luciano Benavides hat die Rallye Dakar gewonnen.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Luciano Benavides hat KTM mit dem knappsten Vorsprung der Geschichte bei der Rallye Dakar doch noch den dritten Motorrad-Gesamtsieg in den vergangenen vier Jahren beschert.

0 Kommentare

Der Argentinier profitierte am Samstag auf der letzten Etappe um Yanbu in Saudi-Arabien von einem Navigationsfehler des US-Amerikaners Ricky Brabec und triumphierte mit zwei Sekunden Vorsprung auf seinen Honda-Rivalen erstmals beim Wüsten-Klassiker. Sein Bruder Kevin hatte die Dakar 2021 und 2023 gewonnen.

Brabec machte sieben Kilometer vor Schluss den entscheidenden Fehler, kam nicht über Tagesrang zehn hinaus und verpasste seinen insgesamt dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2024. Der 34-Jährige war mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf Benavides in das 105 km kurze Schlussteilstück gegangen. Gesamtdritter wurde mit Tosha Schareina ebenfalls ein Honda-Pilot.

