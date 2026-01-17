Sekunden-Drama! Benavides rettet KTM Gesamtsieg

Brabec machte sieben Kilometer vor Schluss den entscheidenden Fehler, kam nicht über Tagesrang zehn hinaus und verpasste seinen insgesamt dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2024. Der 34-Jährige war mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf Benavides in das 105 km kurze Schlussteilstück gegangen. Gesamtdritter wurde mit Tosha Schareina ebenfalls ein Honda-Pilot.