15.01.2026 11:59
Bei der Kälte gilt es abzuwägen zwischen Komfort und Kosten.
Bei der Kälte gilt es abzuwägen zwischen Komfort und Kosten.(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Bei der Kälte verbringen die meisten Menschen lieber ihre Zeit daheim, wo es wohlig warm ist. Doch die hohen Preise für Strom und Gas zwingen viele dazu, den Heizungsregler zurückzudrehen und auf Pullover und Decke zurückzugreifen. Unsere Frage vom 15. Jänner lautet: „Müssen Sie beim Heizen sparen?“

Ihre Meinung zählt!
Haben Sie der Kälte in Ihrem Zuhause den Kampf angesagt, oder müssen Sie sich aus finanziellen Gründen mit der Kälte zufriedengeben? Was sind Ihre Tipps, um Heizkosten zu sparen und nicht auf Komfort verzichten zu müssen?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

