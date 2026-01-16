Wenig Vertrauen: Soll Wöginger zurücktreten?

ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss aufgrund des Postenschacher-Prozesses bald erneut vor Gericht. Er selbst möchte in der Politik bleiben, andere Parteien kritisieren diesen Wunsch. Unsere Frage vom 16. Jänner lautet: „Prozess, schlechte Vertrauenswerte: Soll August Wöginger sich aus der Politik zurückziehen?“
Ihre Meinung zählt!
Sollte Wöginger seine Politik-Karriere auf Eis legen? Würde ein Rückzug Ihrer Meinung nach ein Schuldeingeständnis darstellen, oder ist das der notwendige Schritt, zumindest bis zu einem möglichen Freispruch? Welche Auswirkungen hat die Causa für Sie auf das Vertrauen in die ÖVP?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
