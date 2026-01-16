Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Wenig Vertrauen: Soll Wöginger zurücktreten?

Forum
16.01.2026 11:40
Die Vertrauenswerte von Wöginger sind im Keller.
Die Vertrauenswerte von Wöginger sind im Keller.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Community
Von Community

ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss aufgrund des Postenschacher-Prozesses bald erneut vor Gericht. Er selbst möchte in der Politik bleiben, andere Parteien kritisieren diesen Wunsch. Unsere Frage vom 16. Jänner lautet: „Prozess, schlechte Vertrauenswerte: Soll August Wöginger sich aus der Politik zurückziehen?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Sollte Wöginger seine Politik-Karriere auf Eis legen? Würde ein Rückzug Ihrer Meinung nach ein Schuldeingeständnis darstellen, oder ist das der notwendige Schritt, zumindest bis zu einem möglichen Freispruch? Welche Auswirkungen hat die Causa für Sie auf das Vertrauen in die ÖVP?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.547 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.705 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
193.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Befürchten Sie einen drohenden 3. Weltkrieg?
Forum
Hätten Sie Vertrauen in ein selbstfahrendes Auto?
Frage des Tages
Müssen Sie beim Heizen sparen?
Frage des Tages
Lebensmittel-Steuersenkung: Der richtige Schritt?
Diskutieren Sie mit!
Blitzeis: Wird bei Ihnen genug geräumt?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf