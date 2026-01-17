Frontalkollision endet für jungen Lenker tödlich

Im Spital verstorben

Bei dem Crash wurden drei Personen leicht verletzt und in das Spital gebracht. Der 34-jährige Kroate erlitt schwere Verletzungen und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er dürfte zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt gewesen sein. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in Begleitung in das UKH Linz gebracht, wo er in weiterer Folge seinen Verletzungen erlag.