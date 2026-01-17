Frontalkollision endet für jungen Lenker tödlich

Am Freitagabend kam es bei einem Überholmanöver im steirischen Ennstal zu einer Kollision mit mehreren Verletzten. Ein 34-Jähriger erlag wenig später seinen Verletzungen im Spital.
Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend im steirischen Altenmarkt bei St. Gallen (Bezirk Liezen) ab. Ein 34-jähriger Lenker erlitt bei einer Frontalkollision lebensgefährliche Verletzungen. Leider konnte sein Leben nicht gerettet werden.
Ersten Erhebungen zufolge war der 34-jährige Kroate von Altenmarkt kommend in Fahrtrichtung Oberlaussa unterwegs. Beim Versuch, ein Fahrzeug zu überholen, kollidierte er mit dem Gegenverkehr. Dabei touchierte er zunächst seitlich einen Pkw, in dem drei Personen saßen. In weiterer Folge kam es zu einer Frontalkollision mit einem zweiten Fahrzeug mit zwei Insassen.
Im Spital verstorben
Bei dem Crash wurden drei Personen leicht verletzt und in das Spital gebracht. Der 34-jährige Kroate erlitt schwere Verletzungen und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er dürfte zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt gewesen sein. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in Begleitung in das UKH Linz gebracht, wo er in weiterer Folge seinen Verletzungen erlag.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt und St. Gallen, die Polizei, das Österreichische Rote Kreuz sowie ein Notarztteam. Die L715 war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten beidseitig gesperrt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
