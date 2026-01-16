Vorteilswelt
Schmaus oder Graus?

Wir suchen Ihre kulinarischen Hüttenerfahrungen!

Community
16.01.2026 11:27
Die Krone sucht Ihre besten und schlimmsten kulinarischen Hüttenmomente.
Die Krone sucht Ihre besten und schlimmsten kulinarischen Hüttenmomente.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Community
Von Community

Die „Krone“ sucht Ihre kulinarischen Hütten-Highlights und Alm-Albträume! Welches Hüttenessen war ein Volltreffer, welches unvergesslich schlecht? Wo hat es Ihnen bei der Rechnung die Skischuhe ausgezogen, wo war es überraschend günstig? Schicken Sie uns Ihre Bilder und Geschichten!

Ob kulinarischer Höhenflug oder Bruchlandung: Her damit! Machen Sie mit und teilen Sie Ihre Erlebnisse mit uns! Laden Sie unten Ihr Bild hoch und erzählen Sie kurz, warum dieses Hüttenerlebnis für Sie unvergesslich war. Alternativ können Sie uns Ihre Almgeschichte auch in den Kommentaren oder per Mail an forum@krone.at schicken.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Folgen Sie uns auf